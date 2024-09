Verbot in Brasilien Sperrung von Onlinedienst X vom Obersten Gericht bestätigt

Ein Gremium des Obersten Gerichts in Brasilien hat die Sperrung der Plattform X des US-Milliardärs Elon Musk bestätigt. Die Richter stellten sich am Montag laut einer Mitteilung auf der Website des Gerichts einstimmig hinter die Sperrung, die Richter Alexandre de Moraes in der vergangenen Woche verhängte. Sie bestätigten mehrheitlich auch eine tägliche Geldstrafe von 50 000 Reais (rund 8000 Euro) für Personen und Unternehmen, die über VPN-Zugänge auf X zugreifen.