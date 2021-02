Regenwaldverkauf : Brasilien präsentiert umstrittenes Schutzprogramm für Amazonas-Gebiet

Brasília Abholzung, Vertreibung, Brandstiftung: Für ihre Politik im Amazonas-Regenwald bekommt die brasilianische Regierung viel Kritik. Nun will sie die Verantwortung für Naturschutzgebiete abtreten - gegen Geld.

Nach heftiger Kritik an ihrer Umwelt- und Klimapolitik hat die brasilianische Regierung das Programm „Adoptiere einen Park“ zur Bewahrung von Naturschutzgebieten in Amazonien vorgestellt. Einzelpersonen oder Firmen können für 50 Reais oder 10 Euro pro Hektar im Jahr die Patenschaft für einen Nationalpark im Amazonas-Gebiet übernehmen, wie aus einer Mitteilung der Regierung am Dienstag (Ortszeit) hervorgeht. Die Größe der Parks variiert demnach zwischen 2574 und fast vier Millionen Hektar. Es ist nur möglich, einen ganzen Nationalpark zu „adoptieren“.

Als erstes erklärte das französische Unternehmen Carrefour die Absicht, die Patenschaft für das 75.000 Hektar große Naturreservat „Reserva Extrativista do Lago do Cuniã“ im nördlichen Bundesstaat Rondônia zu übernehmen. Carrefour versucht seit dem gewaltsamen Tod eines Schwarzen in einem Supermarkt in Rio de Janeiro im November, sein Image in Brasilien zu verbessern.