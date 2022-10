Nach Auszählung von 98,8 Prozent der Stimmen: : Linker Lula da Silva gewinnt Stichwahl gegen Jair Bolsonaro in Brasilien

Ein Anhänger von Lula da Silva feiert in der Nacht im brasilianischen Rio de Janeiro den Ausgang der Stichwahl gegen Jair Bolsonaro. Foto: AFP/PABLO PORCIUNCULA

Rio de Janeiro In der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien hat sich Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva gegen Amtsinhaber Jair Bolsonaro durchgesetzt. Lula kam in der Stichwahl auf 50,8 Prozent der Stimmen, teilte das Wahlamt in Brasília in der Nacht mit. Der Rechtspopulist Bolsonaro erhielt 49,2 Prozent.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Stichwahl um das höchste Staatsamt in Brasilien hat sich der linke Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva knapp gegen den rechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro durchgesetzt. Dies teilte die Wahlkommission in der Nacht mit. Demnach kam Lula nach Auszählung von 98,8 Prozent der Stimmen auf 50,8 Prozent, Bolsonaro hingegen auf 49,2 Prozent der Stimmen.

Damit kehrt Lula in das Amt zurück, das er bereits von 2003 bis 2010 bekleidete. Damals hatte er auch dank eines Wirtschaftsbooms durch hohe Rohstoffpreise gewaltige Sozialprogramme aufgelegt, Millionen Menschen gelang der Aufstieg in die Mittelschicht. Eng verknüpft war der Name Lulas aber auch mit weitreichenden Korruptionsskandalen, die Politiker und Unternehmer zu Fall brachten.

Im Wahlkampf versprach Lula eine Rückkehr zu wirtschaftlichem Erfolg. Bolsonaro hat sich in seinen vier Jahren im Amt als erzkonservativer Verteidiger traditioneller christlicher Werte präsentiert. Im Wahlkampf behauptete er ohne Beweise, unter Lula drohten Kommunismus, Kirchenverfolgung, die Freigabe von Drogen und Abtreibungen. Außerdem verwies er auf ein Urteil wegen Korruption und Geldwäsche, das Lula ins Gefängnis gebracht hatte und seine Kandidatur vor vier Jahren verhinderte. Das Urteil wurde inzwischen aufgehoben, was Bolsonaro nicht davon abhielt, Lula als Dieb zu bezeichne.

Lula kritisierte Bolsonaros Corona- und Umweltpolitik und warf ihm vor, sich nicht um die Bedürftigsten im Land zu kümmern. Anstatt Sozialausgaben zu finanzieren, habe Bolsonaro Milliarden für die Lieblingsprojekte von Abgeordneten aufgewendet, um deren politische Unterstützung zu erhalten.

Lesen Sie auch Präsidentenwahl in Brasilien : Was die Wahl für das Amazonasgebiet bedeutet

Bolsonaro hatte als einer der ersten seine Stimme abgegeben. „Ich erwarte unseren Sieg zum Wohle Brasiliens“, sagte er. Bolsonaro trug Gelb und Grün - die Farben der brasilianischen Nationalflagge.

Lula hatte wie häufig im Wahlkampf am Sonntag weiße Kleidung an. „Heute wählen wir die Art Brasilien, die wir wollen“, sagte Lula. „Die Leute werden entscheiden, was für eine Art Leben sie wollen. Deshalb ist das der wichtigste Tag meines Lebens.“

In der ersten Wahlrunde vor vier Wochen hatte Lula mit 48 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit knapp verfehlt. Bolsonaro schnitt mit 43 Prozent überraschend gut ab. Politisch sei Bolsonaro stärker als erwartet, mathematisch liege Lula vorn, sagte der Politikwissenschaftler Rodrigo Prando. Wie sie die Regierung künftig gestalten wollen, haben beide Kandidaten im Wahlkampf kaum ausgeführt. Sie haben angekündigt, ein Sozialleistungsprogramm für Arme fortzusetzen, auch wenn die staatlichen Finanzen knapp sind.

(juju/dpa)