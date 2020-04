Schwere Anschuldigungen gegen Präsident Bolsonaro : Brasiliens Justizminister Moro erklärt Rücktritt

Politische Bombe in Brasilien: Der populäre frühere Anti-Korruptionsrichter Sergio Moro hat am Freitag seinen Rücktritt als Justizminister eingereicht. Er reagierte damit nach eigener Aussage auf „politische Einmischung“ von Präsident Jair Bolsonaro.

Der brasilianische Justizminister Sérgio Moro ist zurückgetreten. Er begründete seinen Schritt am Freitag mit dem Austausch des Chefs der Bundespolizei durch Präsident Jair Bolsonaro. Der bisherige Polizeichef Mauricio Valeixo hatte bei den als „Operation Autowäsche“ bekannten Korruptionsermittlungen eng mit Moro zusammengearbeitet. Dabei wurden Dutzende Politiker und Geschäftsleute in Lateinamerika hinter Gitter gebracht, darunter der ehemalige brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro hatte bereits im August 2019 mehrfach versucht, die Spitze der Bundespolizei auszutauschen. Hintergrund sind Beobachtern zufolge Ermittlungen der Behörde gegen ihn selbst und seine Söhne. Am Donnerstag teilte Bolsonaro Moro dann mit, den Chef der Bundespolizei sowie lokale Direktoren entlassen zu wollen. Für diesen Fall hatte Moro mit seinem Rücktritt als Justizminister gedroht. Als die Entlassungen am Freitagmorgen (Ortszeit) im Amtsblatt abgedruckt wurden, trat der Minister tatsächlich am Mittag zurück.