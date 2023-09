Tat im Januar 2023 Erstes Urteil nach Sturm auf Regierungsgebäude in Brasilien

Bei den Angeklagten handelt es sich um radikale Anhänger des rechtsextremen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, der bis heute seine Wahlniederlage von Oktober 2022 nicht offiziell anerkannt hat. Auf Videoaufnahmen hatte das Gericht analysiert, wie die drei Männer am 8. Januar in das Gebäude des Kongresses eingedrungen waren und randaliert hatten. Der erste Verurteilte, ein 51-jähriger Mann, hatte Videos aus dem Plenarsaal gepostet und zum Eingreifen des Militärs aufgerufen, um den rechtmäßig gewählten Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva abzusetzen. Vor Gericht hatte er später ausgesagt, in das Gebäude geflüchtet zu sein, um sich vor gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei schützen zu wollen.