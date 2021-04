Nach Klimagipfel : Brasiliens Regierungschef streicht Umweltausgaben zusammen

Brasilia Bruchrechnen nach Bolsonaro: Der brasilianische Regierungschef hat auf internationaler Bühne versprochen, die Umweltausgaben zu verdoppeln. Einen Tag später kürzte er sie um ein Viertel.

Der brasilianische Regierungschef hatte nicht nur bei seinem Auftritt beim Klimagipfel sein Umweltengagment betont. Bereits im Vorfeld des Klimagipfels hatte er in einem Brief an den US-Präsidenten in Aussicht gestellt, illegale Rodungen im Amazonas-Regenwald zu beenden. Dabei hatte er darauf hingewiesen, dass dafür viel Geld nötig sei - und um entsprechende internationale Unterstützung gebeten.