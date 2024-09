Landtagswahl in Brandenburg Warum die SPD bei Rentnern punktet, die AfD aber die Jugend gewinnt

Die einfachen Problemlösungen wie ein rigider Kurs der Abschottung gegen Flüchtlinge oder ein besserer Schutz vor Kriminalität kommt bei Menschen mit niedrigeren Bildungsabschlüssen oder geringeren Einkommen gut an, aber eben auch bei jungen Leuten. Zudem kann die AfD ihre Zustimmung bei den übrigen Gruppen steigern. So sind die Rechtspopulisten bei den Selbstständigen in Brandenburg mit 34 Prozent die stärkste Partei. Bei den Angestellten haben sie ihren Anteil von 23 auf 29 Prozent gesteigert. Es sind eben nicht nur die Benachteiligten, die die AfD wählen: Es kommen auch diejenigen hinzu, die sich durch den Zuzug von Flüchtlingen bedroht fühlen, oder sich Sorgen um ihre Ersparnisse, ihre Einkommen und ihren Arbeitsplatz machen. Da spielt es keine Rolle, dass sich die wirtschaftlichen Daten einschließlich der Beschäftigung auch in Brandenburg stark verbessert haben. Oder dass große Industrie-Ansiedlungen im Land den Eindruck wirtschaftlicher Dynamik vermitteln, etwa die Herstellung von Rolls-Royce-Triebwerken in Dahlewitz (2500 Beschäftigte) oder Tesla in Grünheide (12.500 Beschäftigte), aber auch die Batterienfertigung des chinesischen Herstellers S-Volt.