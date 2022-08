Schmidt reagiert mit Wutausbruch auf Frage : „Rubbish, full rubbish“

Gorazde/Sarajewo Der ehemalige deutsche Landwirtschaftsminister Christian Schmidt kündigte an, das Wahlrecht in Bosnien-Herzegowina zu ändern. Darauf folgte viel Kritik. Die Frage einer Journalistin war jetzt zu viel für ihn. Ihm platzte der Kragen.

Der Hohe Repräsentant für Bosnien-Herzegowina , Christian Schmidt , hat mit einem Wutausbruch für Aufsehen gesorgt. Auf einem Video von einer Pressekonferenz am Mittwoch im ostbosnischen Gorazde ist zu sehen, wie der frühere Bundeslandwirtschaftsminister in Antwort auf die Frage einer Reporterin sichtlich erregt ruft: „Müll! Völliger Müll!“

„Dies ist eine Stadt, in der Menschen ihr Leben verloren haben, und wir sind nicht hier, nur um politische Spielchen zu machen“, sagte Schmidt in wütendem Tonfall. Eine Reporterin hatte ihn Medienberichten zufolge gefragt, ob er seine Vollmachten nutzen werde, um vor den Anfang Oktober stattfindenden Parlamentswahlen in Bosnien-Herzegowina umstrittene Änderungen am Wahlgesetz durchzusetzen. Außerdem ging es demnach um den Vorwurf, dass mögliche Änderungen manche Minderheiten benachteiligen würden.