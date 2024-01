Menschenrechte Ex-Verteidigungsminister Bosniens wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen angeklagt

Der ehemalige bosnische Verteidigungsminister Selmo Cikotic ist am Donnerstag wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Bosnienkrieg angeklagt worden. Der 59-Jährige wird beschuldigt, im Juli 1993 in seiner Funktion als Militärkommandeur an der Ermordung von „23 bis 26 kroatischen Kriegsgefangenen“ in der Region Bugojno beteiligt gewesen sein. Im Rahmen seiner Verantwortung habe er „nicht alles getan, um das Verbrechen zu verhindern“, erklärte das zuständige Gericht in Sarajevo.