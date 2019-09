Nach Niederlage vor Gericht : Boris Johnson will im Amt bleiben und hält am Brexit-Fahrplan fest

Boris Johnson will im Amt bleiben und hält am Brexit-Fahrplan fest

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson am Dienstag am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Foto: dpa/Stefan Rousseau

London Trotz des Urteils des Obersten Gerichts zur Parlaments-Zwangspause und trotz Rücktrittsforderungen: Der britische Premierminister Boris Johnson bleibt im Amt. Er geht weiter von einem Brexit Ende Oktober aus.

Das oberste britische Gericht (Supreme Court) hatte am Dienstagmittag die von Johnson auferlegte Zwangspause des Parlaments für rechtswidrig erklärt und mit sofortiger Wirkung aufgehoben . Die Abgeordneten werden am Mittwoch um 12.30 Uhr (MESZ) wieder zusammentreten, teilte der Präsident des Unterhauses, John Bercow, in London mit.

Oppositionelle Abgeordnete sahen in der Zwangspause ein Manöver Johnsons, Abgeordnete kalt zu stellen und selbst freie Hand für seinen Brexit-Kurs zu haben. Sie warfen ihm zudem vor, Queen Elizabeth II. in die Irre geführt zu haben. Deren formelle Billigung war für die Parlamentspause nötig. Die britische Regierung hatte argumentiert, das Schließen des Parlaments für fünf Wochen sei reine Routine.

Johnson drückte am Dienstag seinen Unmut aus, kündigte aber auch an, die Entscheidung der Richter zur respektieren. „Ich muss sagen, dass ich überhaupt nicht einverstanden bin mit dem Urteil der Richter“, sagte der Premierminister am Dienstag britischen Medien am Rande der UN-Vollversammlung in New York. „Ich denke nicht, dass es gerecht ist, aber wir werden weiter machen und natürlich wird das Parlament zurückkommen.“