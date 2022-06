Johnson übersteht Misstrauensvotum : Gewonnen, aber angeschlagen

Großbritanniens Premier Boris Johnson. Foto: AFP/HOLLIE ADAMS

London Der britische Premierminister Boris Johnson hat das Misstrauensvotum seiner eigenen Partei wegen der sogenannten „Partygate“-Affäre überstanden. Damit bleibt er im Amt, aber angeschlagen ist er trotzdem, weil mehr als Drittel seiner Fraktion seinen Abschied will.

Schlimmer hätte die Woche für Boris Johnson nicht anfangen können. Nachdem sich am Sonntag die Nation in einen Freudentaumel hineinsteigerte und die Feiern zum 70. Thronjubiläum der Queen ihren Höhepunkt erreicht hatten, kam am Montagmorgen der Paukenschlag für den britischen Premierminister: Das Land wurde überrascht von der Nachricht, dass sich Johnson einem parteiinternen Misstrauensantrag stellen muss. Noch am Abend stimmten die 359 Abgeordneten der Konservativen Partei ab, und Johnson konnte das Votum mit 211 zu 148 Stimmen gewinnen. Damit bleibt er im Amt, aber angeschlagen ist er trotzdem, weil mehr als Drittel seiner Fraktion seinen Abschied will.

Schon seit Wochen hatte es Anzeichen gegeben, dass die Rebellion unter den Hinterbänklern an Fahrt aufgenommen hatte. Mindestens 54 entsprechende Anträge von konservativen Abgeordneten brauchte es, um das Misstrauensvotum auszulösen, und für viele Fraktionskollegen war wohl ein Ereignis ausschlaggebend, das am letzten Freitag bei einem Dankgottesdienst für die Queen stattfand: Boris Johnson wurde, als er die Stufen zur Londoner Sankt-Pauls-Kathedrale emporstieg, von der dort versammelten Menschenmenge ausgebuht. „Das war eine hörbare Illustration“, kommentierte der BBC-Korrespondent Chris Mason, „wie unpopulär er geworden ist.“ Ausgerechnet die Monarchisten, mithin die natürliche Wahl-Klientel der Konservativen, wollen Johnsons Abgang.

Der Grund liegt auf der Hand. Seit November letzten Jahres macht dem Premier die Partygate-Affäre zu schaffen. Der Skandal um unerlaubte Lockdown-Feiern in der Regierungszentrale hat Johnsons Ansehen schwer beschädigt. Er bekam von der Polizei einen Strafbescheid und wurde damit zum ersten Premierminister in der britischen Geschichte, der im Amt das Gesetz gebrochen hat. In der Öffentlichkeit hat ihn das bei vielen Briten diskreditiert. Johnson verteidigte sich damit, dass der Gray-Report, der interne Untersuchungsbericht in die Affäre, ihn doch freigesprochen hätte, doch viele seiner Kollegen sahen das anders. Und laut Umfragen wollen rund zwei Drittel der Briten seinen Rücktritt.

Aber nicht genügend Mitglieder der Regierungsfraktion waren der gleichen Meinung, wie das Ergebnis demonstrierte. 180 Tory-Voten, also eine Stimme mehr als die Hälfte der Fraktion, wären nötig gewesen, um Johnson zu stürzen. Er konnte das Misstrauensvotum schon deswegen überstehen, weil allein seine Hausmacht, also die Tory-Abgeordneten, die eine Regierungsfunktion innehaben, rund 160 Stimmen ausmacht. Mit seinem Sieg scheint Johnson erst einmal seine Position gesichert zu haben. Denn nach den Parteistatuten kann er vor Ablauf eines Jahres nicht erneut herausgefordert werden. Allerdings könnten die diesbezüglichen Regeln geändert werden, wie Graham Brady, der Chef des zuständigen Partei-Komitees bestätigte.

In jedem Fall aber gilt: Die 148 Stimmen gegen ihn sind ein herber Rückschlag. Allein der Umstand, dass es überhaupt zu einem Misstrauensvotum gekommen ist, markiere „den Anfang vom Ende“, meinte der Konservative John Penrose, der am Montag aus Protest gegen Johnson als Anti-Korruptions-Beauftragter der Regierung zurücktrat. Da kann er durchaus recht haben. Als vor vier Jahren, im Dezember 2018, Johnsons Vorgängerin Theresa May ebenfalls ein Misstrauensvotum überstand, gewann sie mit 200 zu 117 Stimmen, hatte also fast zwei Drittel der Fraktion hinter sich. Doch die parteiinternen Grabenkämpfe gingen weiter, und keine sechs Monate später musste May ihren Rücktritt erklären.