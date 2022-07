Nach Rücktritt von Sunak und Javid : Johnson verliert weitere Regierungsmitglieder

London Nach dem Rücktritt seines Finanz- und seines Gesundheitsministers verliert der britische Premierminister Boris Johnson weitere Regierungsmitglieder. Zudem stehen am Mittwoch zwei unangenehme Fragerunden im Parlament in Johnsons Kalender.

Der für Familie und Kinder zuständige Staatssekretär Will Quince und die dem Verkehrsstaatssekretär zuarbeitende Abgeordnete Laura Trott reichten am Mittwoch ihren Rücktritt ein. Auf Johnsons Programm standen am Mittwoch gleich zwei unangenehme Fragerunden im Parlament.