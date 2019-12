Großbritannien wählt : Boris Johnson patzt im Wahl-Endspurt

Derzeit auf Wahlkampftour: Der britische Premierminister kommt am Flughafen von Cardiff an. Foto: afp. Foto: AFP/BEN STANSALL

London Bei der Wahl wird sich zeigen, ob Pro-Brexit-Premier Boris Johnson die Wähler überzeugt oder der in EU-Fragen wankelmütige Labour-Chef Corbyn.

Boris Johnson macht es spannend. Auf der Zielgeraden des britischen Wahlkampfes leistete sich der Chef der konservativen Regierungspartei einen Patzer. Johnson wurde von einem Journalisten zu einem Foto befragt: Der vierjährige Jack Williment-Barr war mit Blaulicht in das Krankenhaus von Leeds eingeliefert worden, bekam aber kein Bett und musste Stunden auf einem Notlager aus Winterjacken auf dem Boden ausharren. Johnson weigerte sich, das Foto auf dem Smartphone des Reporters anzusehen. Auf Nachfragen des Journalisten griff er sich dessen Handy und steckte es ein.

Wer darf nicht Unter anderem Mitglieder des House of Lords, Gefängnisinsassen, Geisteskranke.

Wer darf Alle britischen und irischen Bürger und die der Commonwealth-Länder, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind und im Vereinigten Königreich leben, dürfen wählen. Britische Bürger, die ins Ausland gezogen sind, bleiben für 15 Jahre wahlberechtigt.

Meinungsumfragen sehen die Konservativen vorn. Doch der Streit um Johnson hat den Wahlkampf kurz vor dem Urnengang am Donnerstag noch einmal belebt. Auch deswegen, weil der Premierminister ein roboterhaftes Verhalten, ein geradezu mechanisches Ignorieren an den Tag legte. Unangenehmen Fragen weicht er aus oder beantwortet sie mit seiner zentralen Botschaft: den Brexit durchziehen.

In den Umfragen haben sich eine Reihe von Trends kristallisiert, die gute Nachricht für die Konservativen bedeuten. Das Zweiparteien-System feiert eine Renaissance. Die Zeiten sind ernst, denken die Leute, der Bre­xit steht vor der Tür, da müssen die Erwachsenen ran: Wir haben nicht den Luxus, uns mit kleinen Parteien abzugeben. Zur Wahl standen somit vor allem die zwei großen Parteien, Labour und Konservative, die in den Umfragen auf zusammen drei Viertel der Stimmen kommen.

Die nationalistischen Parteien in Schottland (SNP) und Wales (Plaid Cymru) können auf ein solides Ergebnis hoffen, weil ihr Wahlvolk geographisch konzentriert ist. Für die Liberaldemokraten dagegen wird sich der Urnengang als enttäuschend erweisen. Konnte man im Sommer noch glänzende Umfragewerte von mehr als 20 Prozent einfahren, sind die LibDems jetzt auf rund zwölf Prozent zurückgefallen. Die Liberalen haben sich beim Thema Brexit radikal positioniert: Sollten sie die Wahl gewinnen, würde der Austrittswunsch ohne ein zweites Referendum zurückgezogen. Viele Briten verstehen das als einen Affront für die Demokratie. Auch die LibDem-Vorsitzende Jo Swinson wird immer unbeliebter, je bekannter sie durch Fernsehauftritte im Wahlkampf wird.

Für Labour scheint es nicht zu reichen. Zwar hat man seit Beginn des Wahlkampfes zulegen können, doch mit rund 33 Prozent liegt man immer noch um gut zehn Punkte hinter den Konservativen. Das Problem der Arbeiterpartei ist ihr Vorsitzender. Jeremy Corbyn ist bei den Briten so unbeliebt wie vor ihm noch kein Oppositionsführer. Zwar hat Labour ein radikales Wahlprogramm mit attraktiven Angeboten für die Bürger vorgelegt, aber den Leuten schaudert es bei der Vorstellung, Corbyn in der Downing Street zu sehen. Allerdings wäre es schon ein Sieg für Labour, wenn die Torys die absolute Mehrheit verfehlen. Denn es fände sich wohl kein Koalitionspartner für die Konservativen. In diesem Fall hätte Corbyn Aussichten, als Premier auf Zeit ein zweites Brexit-Referendum anzusetzen – bevor es erneute Wahlen gäbe.