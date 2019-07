Erste Rede im Parlament : Britischer Premier Johnson will Brexit-Abkommen nachverhandeln und stellt neue Bedingungen

London Der neue britische Premierminister Boris Johnson hat die Bestimmungen des Brexit-Abkommens mit der EU als "inakzeptabel" verworfen.

Die Vorbereitungen auf einen ungeregelten EU-Austritt seines Landes hätten nunmehr "die höchste Priorität", sagte Johnson am Donnerstag bei seiner ersten Rede als Regierungschef vor dem Unterhaus in London.

Kurz nach seinem Amtsantritt hatte Johnson am Mittwochabend sein neues Kabinett vorgestellt. In einem radikalen Schnitt besetzte er die meisten Ministerämter neu. Schlüsselposten vergab er an Brexit-Hardliner wie den früheren Brexit-Minister Dominic Raab, der Jeremy Hunt im Amt des Außenministers nachfolgt. Hunt war in der Urabstimmung um den Parteivorsitz der konservativen Tories als Johnsons Herausforderer angetreten.