„Ich wechsle viele Windeln“ : Premierminister Johnson nennt erstmals Zahl seiner Kinder

London Die privaten Verhältnisse des britischen Premierministers sind seit Jahren ein steter Quell der Spekulation. Vor allem die Frage, wie viele Kinder der Regierungschef hat, war bisher nie ganz geklärt – bis jetzt.

In einem Interview mit dem US-Sender NBC in New York sagte der britische Premierminister Boris Johnson erstmals, Vater von sechs Kindern zu sein. „Ja“, antwortete der 57-Jährige auf eine entsprechende Frage. Es sei „fantastisch, eine Menge Arbeit, aber ich liebe es. Ich wechsle viele Windeln“, so der Premier.