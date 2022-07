Statement am Donnerstag : Britischer Premierminister Boris Johnson tritt als Parteichef zurück

Update London Großbritanniens Premier Boris Johnson wird nach zahlreichen Skandalen als Parteichef zurücktreten. Damit wird er auch sein Amt als Premierminister zeitnah verlieren. Bis zur Wahl eines Nachfolgers, will er allerdings im Amt bleiben.

Der britische Premierminister Boris Johnson tritt als Chef seiner Konservativen Partei zurück. Er wolle aber als Regierungschef weitermachen, bis ein Nachfolger gewählt ist, sagte Johnson am Donnerstag in London . Kurz vor der Rücktrittsankündigung ernannte Johnson neue Minister. So wird James Cleverly neuer Bildungsminister.

Die oppositionelle Labour-Partei dringt allerdings auf einen sofortigen Abgang von Johnson und droht andernfalls mit einem Misstrauensvotum im Parlament. Sollten die Torys den 58-Jährigen nicht umgehend fallenlassen, werde es ein Vertrauensabstimmung über die konservative Regierung geben, erklärte Labour-Chef Keir Starmer. „Seine eigene Partei ist endlich zu dem Schluss gekommen, dass er als Premierminister ungeeignet ist“, so Starmer. „Wenn sie ihn nicht loswerden, wird die Labour-Partei im nationalen Interesse ein Misstrauensvotum einbringen, denn wir können nicht noch monatelang mit diesem Premierminister weitermachen, der sich an die Macht klammert.“

Angesichts des sich abzeichnenden Rücktritts von Premierminister Boris Johnson mahnt Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng zur Eile bei der Suche nach einem Nachfolger. Ein neuer Vorsitzender der Konservativen Partei müsse so schnell wie möglich gefunden werden, erklärt der Minister auf Twitter. „In der Zwischenzeit müssen die Räder der Regierung weiterlaufen.“ Eine neue Tory-Spitze wird in einem Wahlverfahren bestimmt, das je nach Bewerberzahl Wochen bis Monate dauern kann. Der Chef der Partei, die im britischen Parlament die Mehrheit hat, ist traditionell auch Premierminister. Er oder sie kann vorgezogenen Wahlen anberaumen, muss es aber nicht.

Oppositionschef Keir Starmer sprach mit Blick auf Johnsons angekündigten Rücktritt als Parteichef der Konservativen von einer „guten Nachricht“. Was das Land jetzt brauche, sei aber „kein Wechsel an der Spitze der Tories. Wir brauchen einen echten Regierungswechsel“, forderte der linksgerichtete Labour-Politiker.

Am Morgen hatte auch der britische Staatsminister für Sicherheit, Damian Hinds, seinen Rücktritt erklärt und diesen Schritt auch von Johnson gefordert, um das Vertrauen in die Demokratie wiederherzustellen. „Wichtiger als jede Regierung oder jeder Regierungschef sind die Standards, die wir im öffentlichen Leben hochhalten, und das Vertrauen in unsere Demokratie und öffentliche Verwaltung“, heißt es in dem Rücktrittsschreiben an Johnson. „Aufgrund deren erheblicher Erosion bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es das Richtige für unser Land und unsere Partei ist, dass Sie als Parteichef und Premierminister zurücktreten.“