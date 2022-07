Politik-Beben in Großbritannien : Bisher sechs Bewerber für Johnson-Nachfolge als Parteichef

Politik-Beben in Großbritannien

London Das Rennen ist eröffnet: Für die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson als Chef der Konservativen Partei bewerben sich bisher sechs Abgeordnete.

Die Zahl der Bewerber um die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson schwill immer weiter an. Am Samstag warfen Verkehrsminister Grant Shapps und Finanzminister Nadhim Zahawi ihren Hut in den Ring. Damit gibt es bereits sechs Bewerber. Beobachter erwarten noch rund zehn weitere. Etwas überraschend erklärte indes Verteidigungsminister Ben Wallace, sich nicht um das Amt zu bewerben. Dem 52-Jährigen waren gute Chancen eingeräumt worden, nachdem ihm im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg eine gute Amtsführung bescheinigt worden und er zum beliebtesten Mitglied der Regierung aufgestiegen war.