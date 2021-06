Kein Bezug zur EM : Autobombe in Rom entschärft

Rom Ein Autobomben-Alarm hat vor dem EM-Spiel am Mittwoch in Rom für Straßensperrungen und Aufregung gesorgt. Dann stellte sich heraus: DAs Auto gehört einem Lokalpolitiker, der bereits unter Polizeischutz steht.

Die Polizei in Rom hat eine am Auto eines Kommunalpolitikers angebrachte Bombe entschärft. Wie italienische Medien unter Berufung auf Polizeiangaben berichteten, hatte ein Zeuge am Mittwoch verdächtige Kabel an dem parkenden Wagen entdeckt. Die Straße wurde daraufhin abgesperrt und die Bombe entschärft. Dabei soll es sich den Berichten zufolge um einen mit primitiven Mitteln zusammengesetzten Sprengsatz gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf.