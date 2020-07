Kostenpflichtiger Inhalt: Bolsonaro und Trump : Zwei Präsidenten - ein Versagen

Jair Bolsonaro und Donald Trump. Foto: AP/Manuel Balce Ceneta

Meinung Washington Wer in Corona-Zeiten mit Donald Trump und Jair Bolsonaro in Berührung oder in ihre Nähe kommt, lebt gefährlich. Ihr Verhalten ist skandalös, ihre Ignoranz des hohen Amtes nicht würdig, das sie bekleiden.