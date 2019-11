Polizei schließt sich Protesten an : Regierungsgegner besetzen in Bolivien zwei Staatssender

Berlin/La Paz Weiter gibt es in Bolivien gewaltsame Proteste gegen eine neue Amtszeit von Präsident Evo Morales. In der Hauptstadt La Paz besetzten Regierungsgegner die Zentralen von zwei staatlichen Rundfunksendern.

Diese mussten daraufhin ihre Programme unterbrechen, wie die Tageszeitung „El Deber“ am Samstagabend (Ortszeit) berichtet. Morales schrieb via Twitter, organisierte Gruppen hätten die Mitarbeiter bedroht und sie gezwungen, ihre Arbeitsplätze zu verlassen. Im ganzen Land kam es zu weiteren Demonstrationen der Opposition.

In mehreren großen Städten haben sich Berichten zufolge auch Polizisten den Protesten gegen Morales angeschlossen. Die Polizeiwache am Präsidentenpalast in La Paz verließ demnach am Samstag ihre Posten.