Panzer vor Regierungspalast Putschversuch in Bolivien gescheitert – General festgenommen

In Bolivien ist ein General festgenommen worden, dem der Putschversuch in dem südamerikanischen Land vorgeworfen wird. Der inzwischen entlassene Oberbefehlshabers der bolivianischen Armee, Juan José Zúñiga, wurde am Mittwoch (Ortszeit) festgenommen und in ein Polizeifahrzeug gebracht, wie Aufnahmen des Staatsfernsehens zeigten. Zuvor waren zahlreiche Militäreinheiten vor dem Präsidentenpalast aufmarschiert; Zúñiga sagte, das Militär wolle die Demokratie „umstrukturieren“.