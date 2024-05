Rund 3000 Tote Blutskandal in Großbritannien – schwere Vorwürfe gegen Behörden

„Es tut mir wirklich leid“, sagte Sunak vor dem Unterhaus. Der Bericht verdeutliche ein jahrzehntelanges moralisches Versagen mitten in Großbritannien. Auf allen Ebenen hätten die Menschen und Institutionen, in die die Bevölkerung ihr Vertrauen setze, auf erschütternde und verheerende Weise versagt. Der Regierungschef kündigte an, das Unrecht wieder gut zu machen. Dazu gehörte ein Entschädigungspaket im Umfang von zehn Milliarden Pfund (zwölf Milliarden Euro), zu dem Einzelheiten am Dienstag bekannt gegeben werden sollten.