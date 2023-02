Spitzenpolitiker in der Türkei Breiter Beistand, diskreter Druck

„Solidarität in schweren Zeiten hat immer eine positive Wirkung“, sagte Cavusoglu nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Blinken in Ankara. Blinken hatte nach seinem Besuch im türkischen Erdbebengebiet versichert, Amerika stehe an der Seite der Türkei. Kurz zuvor hatte Stoltenberg bei seinem Besuch in der Türkei die Hilfsmaßnahmen der Allianz für das Erdbebengebiet in Südostanatolien aufgezählt und dabei ausdrücklich Finnland und Schweden erwähnt. Die zwei Länder hätten aktive Solidarität demonstriert, sagte Stoltenberg. Mit dem Hinweis auf die Hilfe der Nordländer, die wegen des türkischen Vetos bisher nicht der Nato beitreten können, erhöhte Stoltenberg den Druck auf die türkische Regierung, der Nato-Erweiterung zuzustimmen.