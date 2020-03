Bislang 21 Tote durch Corona : Wie die USA das Virus verschliefen

Adilisha Patrom verkauft in ihrer Mini-Apotheke in Washington Desinfektionsmittel und Mundschutzmasken. Foto: Frank Herrmann. Foto: Frank Herrmann

Washington 21 Menschen starben bereits an der Infektion. Präsident Trump dachte lange, Corona mit einem Einreisestopp für Chinesen bekämpfen zu können.

Von Frank Herrmann

Adilisha Patrom ist Geschäftsfrau, „zu hundert Prozent Geschäftsfrau“, wie sie über sich sagt. Sie stammt aus Florida, hat in Washington studiert, dann blieb sie in der Hauptstadt, um Geld zu verdienen. Als Erstes machte sie einen Friseursalon, spezialisiert auf Haarverlängerung, auf. Nun hat sie einen leerstehenden Eckladen zu einer Mini-Apotheke umfunktioniert. Drei Tische mit Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel, daneben Flugblätter mit Hinweisen für das Verhalten in Zeiten der Corona-Krise.

Die ersten Masken kaufte sie im November, nachdem bei ihrem Vater Krebs diagnostiziert worden war. Ärzte rieten den Angehörigen, sie zu tragen, um den Patienten mit dem geschwächten Immunsystem nicht mit irgendetwas anzustecken. Patrom deckte sich reichlich damit ein, und als ihr schwante, dass sich das Coronavirus auch in den USA ausbreiten würde, hat sie weitere geordert, mehrere Tausend, dazu kleine Plastikflaschen mit „Hand Sanitizer“. Letztere sind in den Drogerien nur noch schwer zu bekommen. In den Baumärkten gibt es keine Schutzmasken mehr. Wer im Internet bestellt, wird in aller Regel frühestens in drei, vier Wochen beliefert. Bei Adilisha Patrom ist das alles etwas teurer als gewöhnlich. Von Wucherpreisen kann aber keine Rede sein. Und während sie bedient, gibt die 29-Jährige nützliche Alltagstipps. Nach dem Tanken, erzählt sie, greife sie inzwischen sofort, noch bevor sie das Lenkrad ihres Autos anfasse, zum Desinfektionsmittel.

Nun ist es nicht so, dass sich vor dem Laden in Trinidad, einem Viertel im Nordosten Washingtons, lange Warteschlangen bilden. Generell scheint die Stadt die Krise gelassen zu nehmen. In den U-Bahn-Waggons herrscht das übliche Gedränge, Und auch sonst, quer durchs Land, ist von Panik bisher nur wenig zu spüren. Beim Vorwahlduell um die demokratische Präsidentschaftskandidatur haben weder Joe Biden noch Bernie Sanders bislang auf Großveranstaltungen verzichtet: Am Samstag trat Sanders in Chicago vor 15.000 Anhängern auf. Dagegen steht, dass bereits sechs Bundesstaaten den Notstand ausgerufen haben, dass die Digitalmesse „South by Southwest“ im texanischen Austin abgesagt wurde, dass die Aktienmärkte einbrechen. Immer klarer wird, dass die Regierung Donald Trumps die Gefahr erst unterschätzte und sie dann sogar herunterspielte. Der Präsident, schreibt die „New York Times“, habe die Epidemie kaum ernst genommen, solange nur andere Länder betroffen gewesen waren. Ein Ende Januar verhängter Einreisestopp für Reisende aus China habe ein trügerisches Gefühl von Sicherheit vermittelt. Auf diese Weise. habe man im Weißen Haus offenbar geglaubt, lasse sich die Ausbreitung des Virus aufhalten. Tatsächlich, so sehen es Fachleute, ging wertvolle Zeit verloren, fast ein Monat, in dem viel zu wenig geschah.

„Wir wussten, was kommen würde. Aber wir haben Däumchen gedreht, während Covid-19 heranwalzte“, doziert der Harvard-Professor William Hanage, ein hochangesehener Spezialist für Seuchenbekämpfung. Statt einen Test der Weltgesundheitsorganisation anzuwenden und möglichst viele Verdachtspersonen rasch auf das Virus zu überprüfen, entwickelte die amerikanische Seuchenschutzbehörde, die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), einen eigenen Test. Der erwies sich allerdings als fehlerhaft. Und da es an Testkapazitäten mangelte, wurden die Kriterien dafür, wer überprüft wird, ausgesprochen eng definiert. Bis zum Wochenende, so die CDC, habe man in eigener Regie 1583 Verdachtsfälle getestet. Große private Laborunternehmen, die mit Arztpraxen zusammenarbeiten, sind erst seit wenigen Tagen eingebunden.