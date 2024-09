Krisenstufen angehoben Bisher keine Evakuierung von Deutschen aus dem Libanon

Der Krisenstab der Bundesregierung habe am Freitag und am Sonnabend erneut im Auswärtigen Amt getagt und die aktuelle Lageentwicklung verfolgt und bewertet, sagte Außenamtssprecher Sebastian Fischer. Die Krisenstufen für die Auslandsvertretungen in Beirut, in Tel Aviv und in Ramallah im von Israel besetzten Westjordanland seien angehoben worden. Das bedeute, dass Familienangehörige der entsandten Beschäftigten die Dienstorte verlassen sollten und dass die Botschaften mit weniger Personal betrieben würden. In Ramallah gebe es momentan keine Schwierigkeiten, das Westjordanland zu verlassen. „Das heißt, wir sind momentan in einem Bereich, wo wir bei der Ausreise unterstützen, aber wir sind explizit nicht in einem Evakuierungs-Szenario“, fügte er hinzu.