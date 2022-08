Zahlen vom Pentagon : Bis zu 80.000 Russen in Ukraine-Krieg getötet oder verletzt

Bis zu 80.000 Russen in Ukraine-Krieg getötet oder verletzt

Washington Bei Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine sind nach Ansicht des US-Verteidigungsministeriums bereits bis zu 80.000 russische Soldaten getötet oder verletzt worden. Aktuelle Angaben der offiziellen Stellen in Russland zu Opferzahlen gibt es nicht.

Im Ukraine-Krieg sind nach Schätzungen des US-Verteidigungsministeriums auf russischer Seite 70.000 bis 80.000 Menschen getötet oder verletzt worden. Die russische Armee habe außerordentliche Verluste gemacht, weil das ukrainische Militär gut funktioniere und viel Unterstützung bekommen habe, sagte der Pentagon-Spitzenbeamte Colin Kahl am Montag. Er bezeichnete den Krieg als den „intensivsten konventionellen Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg“. Aktuelle Angaben der offiziellen Stellen in Russland zu Opferzahlen gibt es nicht.