Microsoft-Gründer Bill Gates kündigt Veröffentlichung von Memoiren an

In dem Buch gehe es vor allem um die frühen Jahre des Tech-Milliardärs. „Es ist die Geschichte seiner prinzipientreuen Großmutter und seiner ambitionierten Eltern, seiner ersten tiefen Freundschaften und des plötzlichen Todes seines besten Freundes; seiner Kämpfe, sich anzupassen, und seiner Entdeckung der Welt des Programmierens und der Computer am Beginn einer neuen Ära; seines Wegs als Teenager, der ihn von nächtlichen Eskapaden in einem nahegelegenen Computerzentrum bis in sein Studentenwohnheim führte, wo er eine Revolution auslöste, die die Welt für immer verändern sollte“, hieß es vom Piper Verlag.