Bilder aus Tianjin So verläuft Baerbocks China-Besuch

Im Anschluss an die Werksbesichtigung besucht Annalena Baerbock die Schule Nr. 42 in Tianjin. Dort wird Deutsch als erste Fremdsprache von der 10. bis zur 12. Klasse unterrichtet. Mit dem Sprachdiplom Erste Stufe können die Lernenden an einem Studienkolleg in Deutschland teilnehmen.