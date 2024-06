“Müssen vorbereitet sein“ Hier landen Schweizer Kampfjets auf einer Autobahn

Die Schweizer Luftwaffe hat angesichts der angespannten Weltlage Fähigkeiten für den Kriegsfall getestet: Die Piloten von Kampfjets haben in Payerne südlich des Neuenburgersees das Starten und Landen auf einer Autobahn geübt. Auf einer Autobahnbrücke inmitten von Feldern und mit deutlichem Güllegeruch in der Luft zog der stellvertretende Kommandant der Luftwaffe, Brigadier Christian Oppliger, am Mittwochmittag eine erste positive Bilanz der sogenannten „Fähigkeitsüberprüfung Alpha Uno“. Die Piloten der F/A-18 hätten perfekte Landungen hingelegt, sagte er. Die Maschinen hatten eine Landegeschwindigkeit von rund 260 Kilometer pro Stunde.