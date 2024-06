Bilder Gedenkfeiern zum „D-Day“ in England und Frankreich

Angekommen in Frankreich spricht die britische Prinzessin Anne mit einem Veteranen bei der Gedenkfeier der Royal British Legion anlässlich des 80. Jahrestages des D-Day auf dem Kriegsfriedhof von Bayeux. Veteranen und Würdenträger aus aller Welt versammeln sich in der Normandie, um dem 80. Jahrestag der Landung am 06. Juni zu gedenken.