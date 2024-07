Rücktritt von US-Präsidentschaftskandidatur Versprecher, Aussetzer, Fauxpas – Chronik eines Abgangs

5. Juli: In einem Interview mit ABC News besteht Biden darauf, dass er im Rennen bleibt – nur Gott könne ihn stoppen. „Wenn der allmächtige Gott herunterkäme und sagen würde: ‚Joe, steig aus dem Rennen aus‘, würde ich aus dem Rennen aussteigen“, so der Präsident wörtlich. Er sei die am besten qualifizierte Person, Trump zu besiegen. Seine Schwäche im TV-Duell erklärt er mit einer kurzen Phase von Erschöpfung durch vorherige Reisen. Seine Ankündigung, demnächst weniger späte Abendtermine wahrnehmen zu wollen, um mehr Schlaf zu bekommen, bringen ihm in der Folge nur noch mehr Häme ein. Laut CNN sind einige Gouverneure von der Bemerkung ernsthaft verärgert.