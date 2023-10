Vom Sonderermittler Biden wegen Funds geheimer Dokumente in Privathaus befragt

US-Präsident Joe Biden hat sich in der Affäre um den Fund vertraulicher Regierungsunterlagen in einem ehemaligen Büro und seinem Privathaus einer Befragung unterzogen. „Der Präsident ist im Rahmen der von Sonderermittler Robert Hur geführten Untersuchung befragt worden“, erklärte der Sprecher des Weißen Hauses, Ian Sams, am Montag (Ortszeit). Das „freiwillige Interview“ mit dem 80-jährigen demokratischen Präsidenten fand demnach am Sonntag und Montag im Weißen Haus statt.