Biden warnt China : USA würden Taiwan bei Angriff verteidigen

US-Präsident Joe Biden in Baltimore. Foto: AFP/NICHOLAS KAMM

Washington/Taipeh Bisher haben die USA bewusst offen gelassen, ob sie Taiwan bei einer Invasion durch China verteidigen würden. US-Präsident Biden lässt daran aber keinen Zweifel. Schaukelt sich der Konflikt weiter hoch?

In den wachsenden Spannungen um Taiwan hat US-Präsident Joe Biden deutlicher als seine Vorgänger zugesagt, dass die USA die demokratische Inselrepublik im Falle eines Angriffs durch China verteidigen würden. Die US-Regierung habe eine „Verpflichtung“, dies zu tun, sagte Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) im TV-Sender CNN. Die USA suchten keinen Konflikt mit China, aber Peking müsse verstehen, „dass wir keinen Schritt zurück machen werden, dass wir unsere Positionen nicht ändern werden“, sagte Biden.

´Die kommunistische Führung in Peking betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Die USA haben sich der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet - was konkret bislang vor allem Waffenlieferungen bedeutete. Die Frage nach einem militärischen Beistand im Angriffsfall wurde bewusst offengelassen, weil es von Peking als Verstoß gegen dessen „Ein-China-Doktrin“ gesehen würde. Mit dieser „strategische Mehrdeutigkeit“ sollte Peking unsicher bleiben, was die USA im Kriegsfall tun würden.