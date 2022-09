Biden-Rede vor UN-Generalversammlung : Russland hat „schamlos“ gegen UN-Charta verstoßen

US-Präsident Joe Biden spricht während der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York City. Foto: AP/Mary Altaffer

New York Nach der angekündigten Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte und den Scheinreferenden haben die Reaktionen internationaler Politiker nicht lange auf sich warten lassen. US-Präsident Joe Biden wirft Russland vor, Kernprinzipien der UN-Charta zu verletzen.

US-Präsident Joe Biden hat Russland angesichts des Krieges gegen die Ukraine einen „schamlosen“ Verstoß gegen die UN-Charta vorgeworfen. „Ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ist in sein Nachbarland eingedrungen und hat versucht, den souveränen Staat von der Landkarte zu tilgen“, sagte Biden in seiner Rede bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung am Mittwoch in New York. Damit habe er gegen die Grundpfeiler der UN-Charta verstoßen. Die UN-Charta ist das Regelwerk der Vereinten Nationen.