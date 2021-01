Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen : Biden verzichtet auf Zufgahrt nach Washington zur Amtseinführung

Joe Biden, zukünftiger US-Präsident, sitzt mit Mund-Nasen-Schutz in einem Zug während des Wahlkampfes. (Archivfoto) Foto: dpa/Andrew Harnik

Washington Die Zugfahrt von Bidens Heimatstadt Wilmington zum Regierungssitz in Washington wurde zu seinem Markenzeichen. Aus Sorge vor möglichen Angriffen am Tag der Amtseinführung muss diese nun ausfallen.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden wird nicht mehr wie geplant mit dem Zug nach Washington zur Amtseinführung fahren. Grund seien Sicherheitsbedenken, sagte eine mit der Entscheidung vertraute Person der Nachrichtenagentur AP am Mittwoch. Es gibt zunehmende Sorgen wegen möglicher Bedrohungen im Vorfeld der Zeremonie am 20. Januar. Die Sicherheit in Washington ist nach dem tödlichen Aufstand von Anhängern des scheidenden Präsidenten Donald Trump im Kapitolgebäude vergangene Woche erheblich erhöht worden.