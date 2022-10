Vor den US-Zwischenwahlen : Biden verspricht Abtreibungsgesetz als erste Maßnahme im Jahr 2023

Washington Der US-Präsident erhebt Abtreibung zu einem zentralen Wahlkampfthema für die Zwischenwahlen im November. Joe Biden will das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch bundesweit verankern - wenn seine Demokraten denn eine ausreichende Mehrheit im Kongress erringen.

Wenige Wochen vor den Zwischenwahlen in den USA will Präsident Joe Biden mit einem großen Versprechen in der Debatte um Abtreibung die Basis der Demokraten mobilisieren. Sollte seine Partei im kommenden Jahr eine ausreichende Mehrheit haben, werde er dem Kongress als erste Amtshandlung 2023 eine Vorlage zuleiten, die das Recht auf Abtreibung in die Form eines in allen 50 US-Staaten geltenden Bundesgesetzes gieße, erklärte Biden am Dienstag bei einem Auftritt in Washington. Wem das Selbstbestimmungsrecht wichtig sei, müsse daher wählen gehen.