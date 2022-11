Atomkrieg sollte niemals geführt werden : Biden und Xi verurteilen russische Atomwaffen-Drohungen gegen Kiew

Nusa Dua Die Präsidenten der zwei größten Wirtschaftsmächte der Welt sind sich einig, dass „ein Atomkrieg niemals geführt werden sollte“. Dennoch gab es auch Kritik an Chinas Taiwan-Politik.

US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben nach US-Angaben russische Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine verurteilt. Beide Seiten stimmten auch überein, dass „ein Atomkrieg niemals geführt werden sollte“, wie das Weiße Haus nach einem Treffen der Präsidenten am Montag auf der indonesischen Insel Bali mitteilte.

Biden hat Jinping bei seinem Treffen zudem vor militärischer Gewalt gegen Taiwan gewarnt. Nach Angaben des Weißen Hauses sagte Biden am Montag bei dem Gespräch, dass sich die amerikanische Ein-China-Politik nicht geändert habe. Doch lehnten die USA jede einseitige Änderung des Status quo ab, sei es durch China oder Taiwan. Die Welt habe ein Interesse an Frieden und Stabilität in der Meerenge der Taiwanstraße.