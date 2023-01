Aktenaffäre des US-Präsidenten Biden über Existenz geheimer Regierungsunterlagen „überrascht“

US-Präsident Biden bemüht sich angesichts des Fundes geheimer Dokumente in seinem ehemaligen Privatbüro um Schadensbegrenzung. Er sei „überrascht“ gewesen, dass die Dokumente überhaupt in das Büro gebracht worden seien, sagte Biden am Dienstag (Ortszeit) am Rande eines Besuches in Mexiko-Stadt. Gleichzeitig versprach er „volle Kooperation“ bei den Ermittlungen. Er wisse nicht, was in den Unterlagen stehe, erklärte Biden weiter. Der pikante und politisch brisante Fund bringt den Präsidenten in Erklärungsnot.