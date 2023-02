Monatelange Planung Wie man einen US-Präsidenten heimlich von Washington nach Kiew bringt

In jenem Moment machten erste Bilder von Biden in Kiew die Runde in sozialen Medien in der Ukraine, schon bald wurde sein Besuch eine globale Neuigkeit. Der US-Präsident legte noch einen Zwischenstopp in der amerikanischen Botschaft ein, ehe er und seine Entourage nach etwa fünf Stunden in Kiew wieder den Zug zurück nach Polen bestiegen. Gegen 13.07 Uhr gab Skywalker per App Entwarnung, als die Bahn losfuhr. „Der Fliegeralarm ist vorbei“, verkündete er. „Möge die Macht mit dir sein.“