Mammut-Investition : Biden plant Zwei-Billionen-Dollar-Programm für US-Infrastruktur

Washington Mit dieser Investitionsspritze soll das Land grundlegend modernisiert werden. Vor allem soll die Wirtschaft angekurbelt und neue Jobs schaffen. Doch geht das auch durch den US-Kongress?

Mit einem Billionen-Programm will US-Präsident Joe Biden die Infrastruktur seines Landes grundlegend modernisieren und das Wirtschaftswachstum stimulieren. Das Programm soll ein Volumen von zwei Billionen Dollar (1,7 Billionen Euro) haben und auf acht Jahre angelegt sein, wie das Weiße Haus am Mittwoch mitteilte. Finanziert werden soll es durch eine Anhebung der Unternehmensteuer von 21 auf 28 Prozent.

Das Programm werde "Millionen von gutbezahlten Jobs" schaffen und die Position der USA im Wettbewerb mit China stärken, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des Weißen Hauses. Offiziell vorstellen wollte Biden das Programm in einer Rede am Mittwoch in Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania. Das Vorhaben beruhe auf einer "kühnen Vision" zum Nutzen der "amerikanischen Arbeiter" und Gemeinden, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki.