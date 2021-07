Kampf gegen den IS : Biden kündigt Ende des US-Kampfeinsatzes im Irak an

US-Präsident Joe Biden will bis zum Jahresende ein Gros seiner Truppen aus dem Irak zurückziehen. Der Kampfeinsatz soll bis Jahresende vorbei sein. Er will allerdings die Ausbildungs- und Anti-Terror-Einsätze im Nahen Osten fortsetzen.

Biden sagte, dass US-Soldaten im Irak bleiben würden, um irakische auszubilden und zu unterstützen. US-Soldaten hatten im Irak gegen die Terrormiliz Islamischer Staat gekämpft. Der damalige US-Präsident Barack Obama entschied 2014, Soldaten wieder in den Irak zu schicken, nachdem der IS große Teile des Westens und Nordens des Landes eingenommen hatte. Seit Ende vergangenen Jahres befanden sich etwa 2500 US-Soldaten in dem Land. Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte angeordnet, dass die Zahl der Soldaten von 3000 reduziert werde. Biden sagte nicht, wie viele Soldaten nach dem offiziellen Abschluss des Kampfeinsatzes im Irak sein würden.

Die irakischen Sicherheitskräfte seien „kampferprobt“, verlautete aus US-Regierungskreisen. Die Biden-Regierung erkenne aber an, dass der IS noch eine erhebliche Bedrohung darstelle. Der IS war 2017 größtenteils vertrieben worden. Er führt aber noch immer Anschläge mit hohen Opferzahlen aus. Vergangene Woche übernahm die Terrormiliz die Verantwortung für einen Bombenanschlag mit mindestens 30 Toten in einem Vorort von Bagdad.