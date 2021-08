Nach Beratungen mit nationalem Sicherheitsteam : Biden hält an Evakuierungen aus Afghanistan bis 31. August fest

Washington Nach Beratungen mit seinem nationalen Sicherheitsteam hat US-Präsident Joe Biden entschieden, den Evakuierungseinsatz am Flughafen in Kabul nicht zu verlängern. Er soll demnach am kommenden Dienstag enden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

US-Präsident Joe Biden will die Evakuierungen von amerikanischen Staatsbürgern und Ortskräften aus Afghanistan bis zum 31. August abschließen und keine Verlängerung dieser Frist anstreben. Dies habe Biden nach Beratungen mit seinem nationalen Sicherheitsteam entschieden, verlautete am Dienstag aus Regierungskreisen. So habe sich Biden nach Abwägung der Risiken eines Verbleibs der US-Truppen über den Stichtag hinaus dazu entschlossen, die Mission bis zum kommenden Dienstag abzuschließen. Diese Frist hatte Biden lange vor der am 15. August erfolgten Machtübernahme der Taliban in Afghanistan festgelegt.

Der Präsident bat sein Sicherheitsteam, Notfallpläne auszuarbeiten, sollte die Frist doch etwas verlängert werden müssen, wie aus Regierungskreisen verlautete.

(bora/dpa)