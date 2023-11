Bezeichnete seine Kritiker als Kriminelle Trump beginnt Aussage in New Yorker Betrugsprozess

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist am Montag für seine Aussage im Betrugsprozess im Gericht in New York eingetroffen. Schon am Morgen attackierte er in den sozialen Medien den Vorsitzenden Richter und die Staatsanwaltschaft. Bei der Ankunft am Gerichtsgebäude gegen 9.30 Uhr legte er nach und bezeichnete seine Kritiker als Kriminelle. „Es ist eine sehr traurige Situation für unser Land“, sagte er den wartenden Journalisten.