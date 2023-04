Ex-Präsident sagt in Betrugsverfahren aus Trump und seinen Kindern droht 250-Millionen-Dollar-Buße

Erst vergangene Woche war Trump in New York wegen eines Strafverfahrens gegen ihn um mutmaßliche Schweigegeld-Zahlungen an Porno-Darstellerin Stormy Daniels vor Gericht erschienen. In seiner Anwesenheit wurde die Anklage gegen ihn wegen einer Schweigegeldzahlung in Höhe von 130.000 Dollar (rund 118.000 Euro) an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 veröffentlicht. Trump wurde in 34 Punkten wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt. Der Ex-Präsident plädierte vor Gericht in allen Punkten auf nicht schuldig.