Korruptionsvorwürfe : Berlusconi in „Bunga-Bunga“-Fall freigesprochen

Berlusconi in „Bunga-Bunga“-Fall freigesprochen

Rom Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist in einem Korruptionsverfahren freigesprochen worden. Der Fall wurde auch als „Bunga Bunga“-Fall bekannt.

Ein Gericht in Rom hat den früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi in einem Korruptionsverfahren freigesprochen. Nach Ansicht der Richter bestätigten sich die Vorwürfe gegen den 86 Jahre alten Chef der konservativen Regierungspartei Forza Italia nicht, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag meldete. „Ich bin zufrieden“, sagte Berlusconi zu dem Urteil. Auch ein mitangeklagter Sänger wurde freigesprochen.