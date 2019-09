Protestanführer in Hongkong : Joshua Wong schlägt Namen für neugeborene Berliner Pandas vor

Protestanführer in Hongkong

Joshua Wong und Agnes Chow sind die Protestführer in Hongkong. Foto: AP/Kin Cheung

Berlin/Hongkong Er ist das Gesicht der Proteste in Hongkong: Joshua Wong. Für die beiden im Berliner Zoo neugeborenen Pandabären-Babys hat Wong Vorschläge gemacht. Die Namen könnten für Schlagzeilen sorgen.

Der Hongkonger Aktivist Joshua Wong hat den Berliner Zoo aufgefordert, die beiden chinesischen Pandababys "Demokratie" und "Freiheit" zu nennen. "Schon bei der Übergabe Hongkongs von Großbritannien an China hat das chinesische Regime versucht, uns mit einem Geschenk von Pandabären das angeblich freundliche Gesicht Pekings zu zeigen", sagte Wong der "Bild"-Zeitung vom Dienstag. Die Realität sei mehr als 20 Jahre nach der Übergabe aber eine andere.

"Diejenigen, die wie wir für Freiheit einstehen, werden brutal verfolgt, eingeschüchtert und eingesperrt", sagte Wong über die Lage in seiner Heimat. "Deutschland könnte ein klares Signal an China senden und die Pandabären in Berlin 'Demokratie' und 'Freiheit' nennen", schlug er daher vor.