Zum 48. Geburtstag Gedenkgottesdienst für russischen Regimekritiker Nawalny in Berlin

Mit einem Gottesdienst haben Vertreter von Kirchen und Politik in Deutschland an den im Februar in russischer Haft gestorbenen Putin-Gegner Alexej Nawalny erinnert. Am 48. Geburtstag von Nawalny versammelten sich in der gut gefüllten Berliner Marienkirche unter anderen Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne), mehrere Abgeordnete sowie Weggefährtinnen und Weggefährten des Dissidenten. Ehefrau Julia Nawalnaja war am Dienstag ebenfalls unter den Gästen des in englischer und russischer Sprache abgehaltenen Gottesdienstes.