Zwei Tote nach Waffentest auf Militärstützpunkt : Berichte von „kurzzeitigem Anstieg“ von Radioaktivität nach Explosion in Russland

Berichte von „kurzzeitigem Anstieg“ von Radioaktivität nach Explosion in Russland

Moskau Russische Medien haben widersprüchliche Berichte über Strahlenwerte nach einer Explosion auf einem Raketentestgelände des Militärs veröffentlicht. Es gab Tote und Verletzte.

Bei einer Explosion während eines Waffentests auf einem Militärstützpunkt im Norden Russlands sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Sechs Menschen seien verletzt worden, berichteten russische Nachrichtenagenturen am Donnerstag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Im Umfeld des Stützpunktes wurde nach Angaben des Rathauses in der Stadt Sewerodwinsk „kurzzeitig“ ein Anstieg der Radioaktivität gemessen. Mittlerweile hätten sich die Werte aber wieder normalisiert.

Es ist bereits der zweite Unfall beim russischen Militär innerhalb einer Woche. Am Montag war in einem Munitionslager in Sibirien ein Feuer ausgebrochen und hatte zu gewaltigen Explosionen geführt. Mindestens ein Mensch starb, acht weitere wurden verletzt. Tausende Anwohner mussten ihre Häuser verlassen.