Ukraine-Affäre : Berichte über zweiten Hinweisgeber sorgen für Wirbel im Weißen Haus

Washington Medienberichten zufolge ist ein zweiter Informant aufgetaucht, der die Vorwürfe gegen Donald Trump untermauert. Der US-Präsident schimpft weiter auf Twitter. Sein Außenminister Pompeo springt ihm zur Seite.

Berichte über einen zweiten Informanten in der Ukraine-Affäre haben in Washington für neuen Wirbel gesorgt. US-Präsident Donald Trump kommentierte die Angaben der "New York Times" am Samstag mit der Bemerkung, auch der angebliche zweite Hinweisgeber habe nur "Infos aus zweiter Hand" - "Lasst sie nur kommen!" Außenminister Mike Pompeo trat seinem Chef zur Seite und sprach von "Belästigung" seines Personals im Zuge der Ukraine-Ermittlungen.