Israelische Militäraktion gegen Islamischen Dschihad : Berichte über Waffenruhe im Gaza-Konflikt am Sonntagabend

Israelische Polizisten eskortieren eine Gruppe jüdischer Männer zum Tempelberg, auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in der Altstadt von Jerusalem. Foto: dpa/Mahmoud Illean

Tel Aviv/Gaza Nachdem das israelische Militär am Freitag die Operation „Morgengrauen“ gegen den Islamischen Dschihad im Gazastreifen gestartet hatte, gab es am Sonntag auch in Jerusalem Raketenalarm. Ägyptische Vermittler verkündeten nun, dass am Sonntagabend eine Waffenruhe in Kraft treten solle.

Ägyptische Vermittler wollen nach palästinensischen Angaben am Sonntagabend eine Waffenruhe im jüngsten Gaza-Konflikt verkünden. Diese solle um 20 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ) in Kraft treten, verlautete aus Kreisen in Gaza, die der extremistischen Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad nahestehen. Weder aus Israel noch aus Ägypten gab es dazu bislang eine offizielle Bestätigung.

Das israelische Militär hatte am Freitag die Militäraktion „Morgengrauen“ gegen den Islamischen Dschihad im Gazastreifen gestartet. Die eng mit Israels Erzfeind Iran verbundene Gruppe wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. Seitdem haben militante Palästinenser nach Militärangaben Hunderte von Raketen auf israelische Ortschaften gefeuert.

Seit Freitag starben nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums im Gazastreifen 31 Menschen. Mindestens 275 seien verletzt worden.

(bora/dpa)